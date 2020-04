"Paper Roll & Write". Amigos criam jogo de tabuleiro inspirado na quarentena

César Castro Hoje às 09:18 Facebook

Três amigos engenhosos e em confinamento criaram, em pouco mais de um mês, o "Paper Roll & Write", um jogo de tabuleiro inspirado nos tempos de isolamento social que o mundo vive. É gratuito e pode ser descarregado online.

A premissa parece simples e remete-nos para as corridas desenfreadas por papel higiénico em vários países no mundo, perante o aumento de casos do novo coronavírus. É este, pelo menos, o mote do "Paper Roll & Write", um jogo de tabuleiro português, gratuito, criado em tempo recorde durante a quarentena e projetado à distância por três amantes deste tipo de divertimentos. O desafio dura cerca de 25 minutos, pode ser jogado por duas pessoas e, assim como as regras, pode ser descarregado aqui.

"De um lado temos o M.O.R.C.A.O, um jogador que quer comprar todos os rolos de papel higiénico da região. Se conseguir, vai causar pânico geral. Por outro, temos o Governo que vai destacar uma equipa para tentar evitar esse pânico, produzindo rolos em quantidade suficiente para abastecer um determinado número de lojas", explica Pedro Kerouack ao JN.

A Pedro juntou-se nesta invenção André Santos e Orlando Sá. Aliás, foi deste último, reconhecido criador nacional na área, que partiu o convite para o projeto, executado integralmente por videochamada e com recurso às redes sociais.

A amizade não é, todavia, de agora. Antes, Pedro já tinha entrevistado Orlando para o seu canal de YouTube ("The Curious Box") e André já fora outrora um dos formandos de Pedro num workshop também sobre jogos de tabuleiro.

No entanto, nenhum dos três tinha ainda colaborado, até agora, com outra pessoa na conceção de um jogo de tabuleiro. "Para tudo fazer sentido, a nível de regras, fizemos cerca de 70 testes. Isso implicou que puséssemos em segundo plano o nosso trabalho profissional, porque todos nós temos uma primeira profissão", adianta Kerouack.

Com o isolamento a disparar a procura por estes divertimentos, os três amigos esperam que o "Paper Roll & Write" venha propiciar momentos de descontração às famílias. "A grande diferença dos jogos de tabuleiro modernos para os antigos, como Jogo da Glória ou Monopólio, é que o fator sorte nunca passa os 20%, no máximo. O resto são decisões que os jogadores têm de tomar."