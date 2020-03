PlayStation 5 mais rápida e com melhor som

Rui Farinha Hoje às 17:58 Facebook

A PlayStation 5 foi apresentada nesta quarta-feira, numa transmissão via YouTube. Mark Cerny, diretor da Sony, revelou que a principal novidade é a velocidade do carregamento de dados, que será muito maior.

Para carregar dois gigabytes, o PS5 demorará 0,27 segundos, cem vezes mais rápido que o PS4. Na base da mudança, está a memória, que passa para um disco de estado sólido, chamado SSD. Ou seja, graças ao novo dispositivo, cerca de 16 GB de RAM podem ser carregados em apenas dois segundos.

O armazenamento interno passa a ser de 825 GB, o que possibilita uma maior capacidade de recolha de jogos. O SSD passa a estar ligado ao processador principal, através de um interface de 12 canais.

A PS5 tem também uma nova tecnologia de áudio 3D com um novo algoritmo, que permite um som mais nítido e envolvente. A Sony confirmou que o PS5 tem retrocompatibilidade com a PS4, o que não sucede com as versões anteriores da PlayStation.

Ainda não há data de lançamento definido para o novo aparelho, mas tudo indica que acontecerá no fim do ano. Por seu lado, o preço não foi igualmente divulgado, mas deve custar entre 500 e 600 euros.