Poluição sonora reduzida com paredes acústicas e estradas com borracha

Paredes que fazem a difração do som e ingredientes asfálticos impregnados com borracha são ferramentas para enfrentar a grande preocupação ambiental da poluição sonora causada pelo tráfego.

Nas cidades de toda a União Europeia, o ruído é um risco significativo para a saúde juntamente com a poluição atmosférica. Estão em curso esforços para reduzir uma das principais fontes de ambos: o tráfego.

O ruído é a segunda fonte ambiental de problemas de saúde, após a poluição atmosférica, segundo a Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas.

Na União Europeia, 22 milhões de pessoas sofrem de um incómodo cronicamente elevado devido ao ruído ambiental. E 12 000 mortes prematuras ocorrem todos os anos na UE como resultado de exposição prolongada ao ruído ambiental, das quais o tráfego se encontra entre as principais fontes.

Mas, tal como acontece com as alterações climáticas, a luta da UE contra a poluição sonora envolve não só a mitigação mas também a adaptação. Embora o tráfego possa ser redimensionado através de uma conceção urbana melhorada, os transportes motorizados continuarão a emitir ruído e um desafio fundamental é encontrar formas de limitar o impacto nas pessoas.

É aí que Bart Willems tem um papel a desempenhar. Está entusiasmado com um tipo de parede que diz poder unir as pessoas mais do que dividi-las.

Willems esteve envolvido num projeto de investigação para reduzir o ruído incómodo das estradas e dos caminhos-de-ferro, utilizando barreiras que dobram as ondas sonoras e as afastam das casas. O fenómeno é conhecido como difração.

Paredes para diminuir redirecionar o ruído

O objetivo era enfrentar um problema ambiental grave mas subvalorizado, pensando-o de forma diferente. Os dois métodos convencionais são a construção de paredes de betão para bloquear o ruído e a utilização de materiais para estradas e caminhos-de-ferro que com maior capacidade de o absorver.

"A difração oferece uma terceira solução", disse Willems, cuja empresa holandesa 4Silence BV coordenou o projeto WHISSPER financiado pelo programa Horizonte Europa. Sediada nos Países Baixos, a 4Silence desenvolveu paredes com ranhuras de profundidades variadas, que reduzem o ruído horizontal conduzindo-o verticalmente para cima. Isto significa que podem ser usadas barreiras mais pequenas para desviar mais barulho, protegendo os cidadãos.

"Se uma das nossas paredes tiver um metro de altura, reduzirá o ruído em sete a nove decibéis", disse Willems. "Uma proteção normal teria de medir três metros para conseguir o mesmo efeito".

O projeto WHISSPER testou a tecnologia com a ideia de combater o ruído do tráfego através da difração, começando em 2019 e terminando no início deste ano. Com as suas paredes sonoras submetidas a ensaios nos Países Baixos, Bélgica, Alemanha e Dinamarca, a empresa afirma que as barreiras são fáceis de instalar e de manter. Está agora a tentar ir para o mercado.

Para estas iniciativas, a 4Silence trabalha geralmente com governos locais tais como o município de Eindhoven ou a província de Utrecht. Na Alemanha e no Reino Unido, foram também iniciados projetos comerciais para a Augsburg State Building Authority e a Transport for London.

Nos próximos meses, novos compradores em toda a Europa deverão ser anunciados, com a 4Silence também a olhar para os clientes em países como a Bélgica e a Dinamarca.

Redução orçamental

As barreiras difrativas do ruído também beneficiam os orçamentos governamentais porque têm metade do custo dos métodos tradicionais de redução do ruído.

Os cofres públicos para infraestruturas já estão muito pressionados. As despesas na Europa para combater o ruído rodoviário e ferroviário ascendem a cerca de 5,4 mil milhões de euros por ano, ou 6% das despesas anuais totais de ambos os meios de transporte.

No entanto, a exposição das pessoas ao ruído do trânsito na UE está a aumentar. Mais de um em cada quatro europeus enfrenta níveis de ruído perigosos para a saúde em casas, escolas e locais de trabalho.

Entretanto, no que toca à atenuação, estão a ser procuradas melhorias nos métodos tradicionais de combate ao ruído do tráfego. Um projeto específico, financiado pelo programa Horizonte Europa chamado SILENT RUBBER PAVE está a tornar o asfalto mais esponjoso e, espera-se, mais silencioso de uma forma mais ecológica. O projeto envolveu uma empresa sediada em Espanha chamada Cirtec.

Boas vibrações

A Cirtec está prestes a vender um novo aditivo asfáltico chamado RARx, feito com borracha de pneus em fim de vida. O RARx é adicionado ao asfalto como forma de absorver algum ruído de tráfego rodoviário.

Se é certo que a colocação de pó de borracha no asfalto já tinha sido experimentada anteriormente, surgiram desafios práticos.

"Os empreiteiros já tinham adicionado a mistura de borracha diretamente no asfalto, o que causou muitos problemas", disse Guillermo Rodríguez Marfil da Cirtec. "Causou problemas com a mistura, e a limpeza posterior do equipamento foi difícil".

Com o RARx, o pó de borracha é misturado na fábrica com aditivos minerais como o betume, facilitando a sua utilização pelos produtores de asfalto. O ruído dos carros é reduzido em 4 a 5 decibéis, de acordo com Rodríguez Marfil.

Pode também prolongar o ciclo de vida das estradas atuais, descendo a custos de manutenção. Além disso, todo o conceito é circular, dado que a mistura de borracha é feita de pneus usados.

O RARx está a ser implementado em diferentes países incluindo em Espanha. Foram também realizados testes e projetos de construção na Alemanha, Itália, Portugal e Irlanda, em parte sob a égide do SILENT RUBBER PAVE.

Produzida em Espanha, o RARx também será fabricado numa segunda fábrica em construção no México o maior mercado da Cirtec, de acordo com Rodríguez Marfil.

Bloqueios de estradas regulamentares

Para além de encontrarem mercados para as suas novas ferramentas de redução do ruído, tanto o Cirtec como o 4Silence estão a contar com mudanças regulamentares para facilitar o crescimento empresarial.

Uma vez que as estradas são frequentemente construídas pelos governos e os seus subcontratantes, a atividade é altamente regulamentada.

"Na indústria da pavimentação, faz-se a mesma coisa há séculos, o que pode ser difícil de ultrapassar", disse Rodríguez Marfil.

"A infraestrutura não avança rapidamente, especialmente quando as leis têm de mudar antes de podermos introduzir a nossa tecnologia»" acrescentou. "No entanto, estamos otimistas que, nos próximos três anos, as pessoas na Europa devem começar a ver regularmente as nossas barreiras".

A investigação neste artigo foi financiada pela UE. Este artigo foi originalmente publicado na Horizon, a Revista de Investigação e Inovação da UE.