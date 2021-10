Portuguesa criou t-shirt que ajuda a lidar com menopausa

Carla Bernardino Ontem às 23:56 Facebook

Camisola está registada no Infarmed como produto de saúde e será testada para outras doenças, como o cancro.

Decote redondo, com mangas curtas ou cavas, brancas, pretas ou beges: a t-shirt criada pela engenheira portuguesa Filipa Fernandes, de 36 anos, apresenta-se com um detalhe técnico que promete aliviar os afrontamentos sentidos durante o período da menopausa, recorrendo a uma tecnologia que regula a temperatura corporal.

No Dia Mundial da Menopausa, a engenheira de materiais licenciada na Universidade do Minho revela ao JN que está a ser estudado o alargamento do uso da camisola a outras patologias em que as variações de temperatura corporais sejam um elemento predominante. "Estamos a testar a aplicação a tratamentos oncológicos com rádio e hormonoterapia, adenocarcinoma do pulmão, hemoptise, a doentes sujeitos a tratamentos à tiroide, diabetes e apneia do sono", enumera a engenheira, que explica que a peça está registada na Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, o Infarmed, como "device" médico.