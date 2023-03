Primeiro foguetão impresso em 3D do Mundo pronto para voo inaugural

JN / AFP Hoje às 14:42 Facebook

O primeiro foguetão impresso em 3D do Mundo está programado para descolar da Flórida este sábado, no voo inaugural de uma nave inovadora anunciada como a menos dispendiosa de produzir e voar.

A descolagem do foguetão, Terran 1, estava marcada para quarta-feira em Cabo Canaveral, mas foi adiada por causa de problemas de temperatura do propulsante.

Agora, o foguetão deverá ser lançado entre as 13 horas e as 16 horas (18 horas e 21 horas em Portugal continental) deste sábado. O Terran 1 está programado para atingir a órbita baixa da Terra oito minutos após a descolagem numa viagem destinada a recolher dados e demonstrar que a descolagem e o voo espacial é possível.

Se conseguir atingir a órbita baixa da Terra, será o primeiro veículo com financiamento privado a usar combustível de metano a fazê-lo na sua primeira tentativa, de acordo com a startup Relativity Space.

Eventualmente, o foguetão erá capaz de colocar até 1250 quilos de carga útil na órbita baixa da Terra.

O foguetão tem 33,5 metros de altura com um diâmetro de 2,2 metros e 85% da massa é impressa em 3D com ligas metálicas, incluindo os motores. É o maior objeto impresso em 3D de todos os tempos, de acordo com a empresa, cujo objetivo é produzir um foguetão 95% impresso em 3D.

O Terran 1 é alimentado por motores Aeon com oxigénio líquido e gás natural líquido. que a Relativity Space considera serem os "propulsores do futuro", capazes de, eventualmente, abastecer uma viagem a Marte.

Construído em 60 dias

A Relativity também está a construir um foguetão maior, o Terran R, capaz de colocar uma carga útil de 20 mil quilos na órbita baixa da Terra. O primeiro lançamento de um Terran R, projetado para ser totalmente reutilizável, está programado para o próximo ano em Cabo Canaveral.

"A longo prazo, um grande benefício da impressão 3D é a capacidade de democratizar o espaço mais rapidamente devido à incrível relação custo-benefício, flexibilidade radical e personalização", segundo a empresa.

Segundo a Relativity, os foguetões impressos em 3D usam 100 vezes menos peças do que um foguetão tradicional e um Terran 1 e um Terran R podem ser construídos a partir de matérias-primas em apenas 60 dias.