Primeiro posto de hidrogénio do país serve sobretudo autocarros

Empresa portuguesa inaugurou primeira unidade móvel em Cascais enquanto não for construída uma infraestrutura física.

É no concelho de Cascais que desde meados deste mês está disponível o primeiro posto de abastecimento de hidrogénio em Portugal. Fabricada pela empresa nacional PRF, a unidade serve sobretudo para os dois autocarros movidos a esta energia e que foram fabricados pela CaetanoBus. Mas para um carro ligeiro passar por lá é bem mais difícil.

"Este é um posto dedicado à Cascais Próxima [empresa de mobilidade municipal]. Admitimos que, caso haja interessados em abastecer os seus veículos, a empresa o permitirá", refere, por escrito, ao Dinheiro Vivo, o responsável de negócio da PRF, Manuel Fonseca. Nesse caso, o abastecimento será gratuito porque o posto não conta com uma solução para pagamento.

A primeira estação de hidrogénio abastece os veículos, para já, a metade da pressão habitual, com 350 bar. Os primeiros utilizadores são os dois autocarros que a Câmara de Cascais comprou à portuguesa CaetanoBus e que têm autonomia de 400 quilómetros com um só abastecimento, graças às células de combustível e às baterias instaladas no tejadilho. No futuro, será possível abastecer os veículos a 700 bar.

