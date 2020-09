Projeto tecnológico do Porto visa melhorar resposta à pandemia

JN/Agências Hoje às 20:20 Facebook

O projeto Data4Covid19, desenvolvido pela Associação Porto Digital em colaboração com a ARS Norte, vai permitir, através do cruzamento de informação multissetorial, desenhar, implementar e monitorizar, de forma articulada, medidas de combate à pandemia.

A Câmara do Porto, que lidera o projeto através da Porto Digital, refere que este tem como objetivo a prevenção e a rápida definição do prognóstico da evolução da doença, contribuindo para "uma resposta mais efetiva" à crise sanitária e aos desafios decorrentes da pandemia, em áreas como a segurança ou proteção civil.

O Data4Covid19 visa o desenvolvimento de uma plataforma para potenciar o cruzamento de múltiplas fontes de dados, que vai permitir desenhar, implementar e monitorizar, de forma articulada, medidas de combate à pandemia.

A autarquia explica que, através do cruzamento de informação multissetorial, a plataforma permitirá, por exemplo, a criação de matrizes de risco de elevada resolução, com capacidade de potenciar uma atuação transversal na sociedade.

Nesta análise serão ainda considerados os dados económico-financeiros, pela relevância individual que têm no contexto atual em que a pandemia tem afetado "severamente as economias mundiais".

A plataforma receberá dados de fornecedores diversos, tais como a Metro do Porto, a Sociedade de Transportes Coletivos de Porto (STCP), a operadora de telecomunicações NOS, a Transportes Intermodais do Porto e a própria Porto Digital.

Os dados estarão disponíveis para utilização e suporte à tomada de decisão pela ARSN, Câmara do Porto e pela entidade regional Turismo do Porto e Norte de Portugal.

O consórcio deste projeto conta também com a participação da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, da NOVA Information Management School, da escola de Data Science da Universidade Nova de Lisboa, e de mais dois parceiros privados, a NOS e a TekPrivacy, uma spin-off da Universidade do Porto, especialista na área de proteção de dados.

O projeto tem ainda como parceira a OASC (Open & Agile Smart Cities), uma rede internacional de smart cities.

O projeto 'Data4Covid19' é apoiado pela Agência Nacional de Inovação, com o apoio da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Programa Operacional Regional do Norte [Norte 2020] e Programa Operacional Regional de Lisboa [POR Lisboa 2020].

A Porto Digital é uma associação privada sem fins lucrativos que foi criada em 2004 pela Câmara do Porto, pela Universidade do Porto (UP) e pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), em colaboração com a empresa Metro do Porto, com vista à promoção de projetos nas áreas das Teconologias e Informação e Comunicação (TIC) no contexto da cidade do Porto e da sua área metropolitana.

Em Portugal, morreram 1.931 pessoas dos 71.156 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.