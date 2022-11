Protetor solar da próxima geração pode prevenir cancro de pele

Sarah Wild Hoje às 11:25 Facebook

A nova formulação de protetores solares poderia oferecer uma melhor proteção contra o cancro da pele, filtrando os raios ultra-violetas mais nocivos.

Se é certo que a maioria dos europeus goza férias ao sol, a luz ultravioleta (UV) de alta energia da luz solar danifica o ADN da nossa pele. O efeito adverso mais conhecido da exposição excessiva aos UV é o eritema (queimadura solar), mas o excesso de UV é também o principal culpado em alguns cancros da pele.

À medida que os danos UV se acumulam, as células cutâneas deixam de funcionar corretamente. Com 4% do total de cancros, o melanoma da pele é um dos 15 tipos mais comuns de cancro na Europa. É particularmente prevalecente em pessoas de meia-idade e mais velhas, especialmente no grupo etário entre os 45 e os 69 anos.

Agora, os investigadores apoiados pelo programa Horizonte Europa estão a observar de perto as mudanças moleculares que ocorrem quando a luz solar atinge a nossa pele.

Estão também a investigar outros efeitos, se é que existem, no resto do corpo. Isto pode conduzir a melhores formas de evitar os efeitos nocivos da exposição UV.

Tique-taque do relógio

Após a exposição à luz UV, um relógio começa a contar na nossa pele, segundo Carmit Levy, bioquímica genética da Universidade de Tel Aviv, em Israel.

Levy queria compreender o que acontece ao sistema de proteção da pele e quanto tempo leva a reparar qualquer dano através do projeto financiado pelo programa Horizonte Europa UVdynamicsProtection.

Descobriu o relógio interno da pele enquanto investigava o que acontece sob a superfície quando entramos em contacto com os raios UV. Em testes, ela e a sua equipa expuseram dois grupos de ratos de laboratório a baixos níveis de luz UV em intervalos de 24 e 48 horas.

Após a exposição à luz solar, duas coisas acontecem quase imediatamente. A pele produz melanina, o pigmento que protege as células da pele de mais danos, bloqueando a radiação UV, tornando a pele mais escura. As células cutâneas iniciam a reparação de danos no ADN.

A pele começa um processo de recuperação de 48 horas a seguir à exposição. Se esse processo for perturbado por mais exposição, o sistema de proteção de pigmentos não funciona tão bem. A pele concentra-se na tarefa mais urgente de reparação do ADN, em vez de produzir pigmento protetor. Isto deixa-a ainda mais exposta aos raios nocivos. Nos casos em que a pele não consegue acompanhar as exigências de reparação do ADN, pode levar a crescimento cancerígeno.

"O que achámos espantoso foi que quando se expõe a pele todos os dias, se obtém menos pigmento. O sistema requer dois dias para superar do stress".

"Reparámos que os sistemas internos também estavam a ser alterados", afirma Levy. A gordura e os gânglios linfáticos dos ratos expostos também eram diferentes. O sistema linfático faz parte do sistema circulatório, o que ajuda a manter a saúde e a combater as infeções.

Estimulação do apetite

A exposição UV também desencadeou uma hormona estimulante do apetite em ratos machos, conhecida como grelinas, fazendo-os comer mais. Realizaram uma análise comparativa usando dados dietéticos para ver se o mesmo era verdade nos seres humanos. A equipa explorou as dietas de cerca de 3 000 pessoas ao longo de um ano num artigo publicado na revista "Nature Metabolism". Descobriram que o apetite dos homens é mais sensível à radiação solar, e que comem significativamente mais no verão do que as mulheres.

Nos ratos, a radiação UV também teve um impacto pronunciado no comportamento sexual. "Os machos preferem muito mais estar ao lado de uma fêmea exposta a raios UV", disse. E tanto os ratos macho como as fêmeas eram mais ativos e sensíveis sexualmente em comparação com aqueles que não recebiam uma dose de radiação UV.

Levy suspeita que a exposição aos raios UV também pode desempenhar um papel numa série de outros sistemas corporais, e pretende explorar a resposta do sistema imunitário a seguir. "A radiação UV também está a modificar o sistema imunitário, e o sistema imunitário é tão relevante para o cancro, para a doença auto-imune, para tudo".

Melhor protetor solar

Entretanto, outras equipas de investigação procuram impedir que a radiação UV nociva chegue à pele das pessoas, utilizando um protetor solar melhorado.

As moléculas do protetor solar absorvem a energia dos diferentes tipos de radiação UV, nomeadamente UVA e UVB. Como o protetor solar absorve a energia, a radiação nociva não penetra na pele e não causa danos.

Embora existam muitas moléculas que absorvem UVB, a radiação UVA tem um comprimento de onda mais longo, o que significa que penetra mais profundamente na pele humana. Forma radicais livres que interagem com o tecido cutâneo para formar rugas, bem como melanomas. Pode mesmo passar pelo para-brisas de um carro, ao contrário da UVB. Até agora, os efeitos da UVA não são tão bem compreendidos como os da UVB. "A radiação UVA é mais difícil", explica Natercia Rodrigues, antigo membro da Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) da Universidade de Warwick. Rodrigues trabalhou no projeto SUNNRL apoiado pelo programa Horizonte Europa para desenvolver um protetor solar seguro, eficaz e duradouro, especialmente para proteger a pele contra os UVA.

Rodrigues, especialista em absorção de luz que tinha estudado, queria ver se as capacidades de absorção de UVA ainda estavam ativas quando a molécula era incluída em loções e formulações comerciais complexas.

Na procura de alternativas, Rodrigues identificou o antranilato de metilo aromático como um possível ingrediente de proteção solar. Este composto orgânico ocorre naturalmente nas uvas, jasmim, laranjas e outras plantas. É utilizado em aromas alimentares e na indústria de perfumes e cosméticos devido ao seu aroma agradável.

Os protetores solares atuais no mercado apresentam inconvenientes. A avobenzona, por exemplo, a molécula de proteção solar mais comum no mercado, degrada-se rapidamente depois de absorver UVA, tornando-a menos eficaz na prevenção de danos na pele.

Esta quebra rápida significa que o típico protetor solar não oferece uma proteção duradoura. Com o tempo, os produtos químicos em que se decompõe também podem interagir negativamente com outras moléculas no ambiente e ameaçar a biodiversidade.

Vida marinha

Verificou-se que produtos químicos comuns encontrados no protetor solar danificam a vida marinha, tais como recifes de coral e mesmo os golfinhos.

Infelizmente, o antranilato de metilo não se revelou tão eficaz como as alternativas comercialmente disponíveis, mas enquanto o estudavam, tropeçaram numa descoberta interessante.

Descobriram que os estudos de espetroscopia em laboratório, que analisam como as moléculas absorvem e refletem a luz, podem potencialmente revelar novos ingredientes para o protetor solar.

Recorda que, no passado, quando usou a espetroscopia para estudar as qualidades de absorção das moléculas, a ideia foi recebida com ceticismo. Uma das coisas que ouvi muito foi: "Porque havias de fazer isso? Nunca ninguém vai usar um protetor solar desses".

Atualmente, há muitas fases envolvidas na fabricação de um novo produto cosmético, com numerosos estudos dispendiosos pelo caminho. A análise espetrográfica de como a luz interage com as moléculas potencialmente bloqueadoras do sol poderia poupar muito tempo.

"Em vez de fazer tentativas e erros até ao fim para estudos in vivo (em organismos vivos), poderia usar-se a espetroscopia fundamental um pouco mais cedo no processo", disse Rodrigues. Pode-se dizer: «Com este tipo de mecanismo de transferência de energia, penso que esta (molécula) não vai ser um bom protetor solar. Vamos matar esta ideia agora antes de gastarmos dinheiro".

A incidência do cancro da pele tem vindo a aumentar na Europa, criando um fardo significativo para a saúde. A Missão da UE contra o cancro está a apoiar a investigação sobre a prevenção, deteção e tratamento do cancro na Europa. Siga a ligação para saber mais sobre a Missão da UE de luta contra o Cancro.

Protetor solar - aplique e volte a aplicar

A procura do protetor solar perfeito continua, e os investigadores do programa Horizonte Europa e outros continuam a procurar as melhores soluções para o desafio da proteção da pele. Mas uma simples alteração pode levar imediatamente a uma melhor proteção UV.

Juan Cebrian é um cientista sénior da Lubrizol Life Science que esteve envolvido no projeto SUNNRL. Cebrian sugere uma forma simples de evitar queimaduras.

"O maior erro que as pessoas cometem quando se trata de protetor solar é que não o aplicam com frequência suficiente", diz.

"Aplicam menos produto do que o necessário para se protegerem. E também se esquecem de o aplicar várias vezes".

À medida que o tempo da exposição aos UV aumenta, a eficácia do protetor solar diminui. "Por isso, é importante que de duas em duas horas, aproximadamente, se renove o protetor solar que se aplicou na pele", sugere.

A investigação neste artigo foi financiada pela UE. Este artigo foi originalmente publicado na Horizon, a Revista de Investigação e Inovação da UE.