JN Ontem às 23:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram reveladas, esta quinta-feira, durante o evento da PlayStation, as primeiras imagens da nova consola: a PlayStation 5.

A nova consola da Sony será branca, com pormenores pretos e azulados, e vai ter duas versões: uma com suporte para formato físico e outra para formato digital. Ainda não foram revelados os preços nem a data do lançamento oficial, que continua marcado para o final do ano.

Além da consola em si, a PlayStation também confirmou alguns extras surpresa: o comando DualSense já apresentado vai ter uma estação de carregamento, e há também uns "headphones", uma câmara HD e um comando de controlo.