Robô da Nasa tira "selfie" com monte de nome francês em Marte

O robô Curiosity, que está há oito anos no planeta Marte, tirou uma fotografia em modo "selfie" a um monte rochoso, que recebeu o nome de uma montanha da vila francesa de Nontron. A fotografia foi tirada durante o mês de março e divulgada esta terça-feira, 30 de março, pela Nasa.

É o mais recente registo do Curiosity ("Curiosidade" em português) no planeta vermelho. O robô está há mais de três mil dias em missão, de acordo com o calendário de Marte. Neste planeta, cada dia tem 25 horas. A "selfie" mostra o robô à frente de um monte rochoso, com cerca de seis metros de altura, e composto por um material argiloso.

O monte foi apelidado de "Mont Mercou", o mesmo nome de uma montanha no sudeste da França. Na verdade, toda a área explorada pelo Curiosity recebeu designações da vila francesa de Nontron. A equipa da Nasa, agência espacial norte-americana, encontrou nontronite em Marte, um tipo de mineral argiloso muito comum em Nontron.

Mont Mercou Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

"As missões de superfície atribuem apelidos a pontos de referência para fornecer aos membros da equipa da missão uma maneira comum de se referir a rochas, solos e outras características geológicas de interesse", explicou a Nasa em comunicado.

Para que a "selfie" fosse bem-sucedida, não bastou um simples "flash". O registo é composto por dezenas de fotografias: 60 imagens tiradas no braço robótico e 11 imagens na "cabeça" do robô.

Além da "selfie", o Curiosity presenteou o planeta Terra com algumas imagens panorâmicas de Marte. Não sem antes retirar uma amostra do mineral para análise futura. Um "extra" que vai permitir aos cientistas da Nasa conhecer mais aprofundadamente as camadas sedimentares do "Mont Mercou".