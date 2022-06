Robô do INESC TEC recupera redes de pesca perdidas

Adriana Castro Hoje às 12:22 Facebook

Uma "etiqueta" agarrada à malha das redes de pesca emite um sinal acústico, que um veículo do INESC TEC reconhece e consegue localizar.

Se um pescador perder uma rede no oceano, nunca mais a consegue recuperar, certo? Errado. A resposta ao problema já foi dada pelo Centro de Robótica e Sistemas Autónomos do INESC TEC. Até porque o prejuízo não é só dos pescadores. As malhas libertam microplásticos, que poluem a água, e transformam-se em "redes fantasma", já que continuam a capturar peixes, que morrem presos.

Para que funcione, só é preciso que o pescador coloque na rede "um pequeno sinalizador acústico", em forma de cilindro. A peça e a rede são encontradas por um robô desenvolvido pelo INESC TEC, no Porto.