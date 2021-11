Rolls-Royce construiu o avião elétrico "mais rápido do Mundo"

A.C. Hoje às 16:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A Rolls-Royce diz ter produzido o avião elétrico mais veloz do Mundo. O "Spirit of Innovation" acelerou até aos 623 km/h, bem acima do recorde anterior.

O fabricante britânico, famoso pelos carros de luxo e reconhecido fazer voar tanto modelos da Boeing como da Airbus, disse ter conseguido um motor elétrico com mais de 550 cavalos de potência, que equipa o "Spirit of Innovation", o avião elétrico mais rápido do Mundo.

Segundo a construtora britânica, cuja sede aeronáutica fica sediada em Derby, no Reino Unido, o avião atingiu a velocidade máxima de 623 km/h durante voos de teste realizados em Boscombe Down Amesbury, em Wiltshire, a 16 de novembro.

O "Spirit of Innovation" superou o anterior recorde em 213 quilómetros/hora, deixando muito para trás os 400 km/h de velocidade de topo conseguidos pelo anterior recordista, o Siemens eAircraft Extra 330 LE Aerobatic, em 2017.

Os voos de teste levaram o "Spirit" aos 555,9 km/h aos três quilómetros e aos 532,1 km/h durante 15 quilómetros. Segundo a Rolls-Royce, o avião é também o mais rápido a subir até aos três mil metros - precisou de 202 segundos, menos 60 segundos que o anterior máximo.

Os dados foram enviados para a Federação Mundial de Desportos Aéreos, para verificação. A Rolls-Royce espera que a Federação Aeronáutica Internacional certifique e confirme oficialmente estes resultados como novo recorde mundial.

O avião está equipado com um motor elétrico de 400 kW, o equivalente a 535 cavalos de potência. Segundo a Rolls-Royce, o "Spirit" dispõe do mais denso sistema de propulsão a bateria, capaz de carregar 7500 telemóveis.

PUB

"Este é o ponto alto da minha carreira e uma conquista incrível para toda a equipa", disse Phil O' Dell, piloto de testes e chefe de operações da Rolls-Royce.

"Este é um marco que suporta as nossas ambições de fornecer a tecnologia inovadora que a sociedade necessita para descarbonizar o transporte aéreo, marítimo e terrestre", disse Warren East, diretor-geral da Rolls-Royce, em declarações à BBC.