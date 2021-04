Saiba como verificar se os seus dados do Facebook foram divulgados

JN/Agências Hoje às 10:37 Facebook

Os dados pessoais de mais de 533 milhões de utilizadores do Facebook foram revelados na internet por um hacker e há um serviço que pode utilizar se quiser verificar se foi atingido por essa fuga de dados.

Entre os dados confidenciais inclui-se nomes completos, moradas, endereços de email, números de telemóvel, localizações, entre outros, de utilizadores da rede social oriundos de 106 países diferentes. A denúncia foi feita por Alon Gal, diretor de tecnologia da Hudson Rock, uma empresa americana de crimes cibernéticos.

Agora, as pessoas podem usar a plataforma online "Have I Been Pwned", que permite verificar se os seus números ou endereços de email foram ou não publicados sem consentimento. Para descobrir se faz parte da lista, apenas necessita de aceder ao link e inserir o seu email ou o número de telemóvel.

Segundo a rede social Facebook, os dados são de uma "antiga" falha de segurança que a empresa resolveu em 2019.

Face à situação, os utilizadores da rede social devem estar alerta, de modo a não caírem em esquemas ou fraudes. Apesar de nos dados revelados não constar a palavra-passe dos utilizadores, é recomendado que estes alterem a mesma. Além disso, devem ainda ativar a opção autenticação a dois fatores.

Todas as informações pessoais expostas estão a ser divulgadas livremente na internet e podem vir a ser valiosas para cibercriminosos que as usam para vender publicidade ou conteúdos pagos.