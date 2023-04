Sexo e nudez rendem milhões de euros em redes com subscrição

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 07:18 Facebook

Anónimos e famosos cobram por fotos, vídeos e interações virtuais com fãs que incluem nudez e até sexo explícito. Plataforma OnlyFans lidera com 150 milhões de utilizadores.

São redes sociais globais semelhantes ao Twitter e Instagram, destinadas a adultos, mas em regime fechado. Os utilizadores pagam subscrição para seguir perfis que lhes interessam. E os que optam por criar conteúdos - que na sua maioria vão do erótico ao sexo explícito - são remunerados [e bem], pelas plataformas. Estas, por sua vez, ficam com uma percentagem do total dos ganhos (entre 15% e 30%). E têm milhões de utilizadores.

Há quem publique sobre música, desporto e até culinária, mas a produção para adultos domina. Fotografias, vídeos e lives com os fãs, além de interações por mensagem privada, rendem somas altas, principalmente a mulheres, jovens e menos jovens, anónimas e famosas. Há desempregadas, gente com várias profissões à procura de uma renda extra, e atrizes, cantoras, apresentadoras, atletas e influencers nestas redes.