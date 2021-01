Site espanhol da Amazon já "fala" português

Hoje às 11:48 Facebook

A Amazon, a maior plataforma de compras online mundial, já tem disponível, na sua versão espanhola, uma tradução para português. A partir de agora, todos os conteúdos são traduzidos e existe uma secção dedicada a "marcas e produtos portugueses".

Todos os conteúdos são traduzidos para a língua portuguesa, assim como o processo de compra, seguimento da encomenda e o apoio ao cliente.

Para colocar o site a "falar" português basta clicar na bandeira espanhola no topo da página, no canto direito, e selecionar a opção "PT". O site é atualizado automaticamente e o utilizador é recebido com a frase "Bem-vindo à Amazon em Português", acompanhada de vários ícones que o remetem para Portugal, como a Torre de Belém ou a ponte Luís I.

Conforme já acontecia, se para as encomendas de livros, os portes permanecem grátis para Portugal, em compras superiores ao valor de 29€ ou 19€, se forem livros.