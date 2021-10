Sonda revela altas concentrações de oxigénio na atmosfera de Marte

JN/Agências Hoje às 13:50 Facebook

A missão espacial dos Emirados Árabes Unidos (EAU) publicou, este sábado, imagens de Marte que mostram altas concentrações de oxigénio na sua atmosfera.

Em comunicado, a missão afirma que "as observações contêm características completamente inesperadas que terão consequências de grande alcance para os modelos existentes da atmosfera marciana e na compreensão do seu comportamento". "Não tínhamos antecipado estruturas desta magnitude e complexidade", afirmou a líder da missão, Hessa al Matroushi.

As imagens obtidas pela sonda espacial Hope mostram as variações das concentrações de oxigénio e monóxido de carbono na atmosfera de Marte no lado diurno e revelam a abundância de oxigénio.

"Estes dados vão ter um impacto nos modelos até agora conhecidos da atmosfera marciana, assim como no nosso conhecimento das mudanças em Marte", disse a ministra do Estado e Novas Tecnologias dos EAU, Sarah al Amiri.