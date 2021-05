SpaceX lança 60 satélites para a órbita terrestre

JN/Agências Hoje às 07:25 Facebook

A SpaceX lançou, na quarta-feira, a partir de Cabo Canaveral, na Florida, nos Estados Unidos, o quarto foguetão Falcon9 deste mês para levar a mais recente frota de 60 satélites para o espaço.

O aparelho descolou às 14.59 horas locais (19.59 horas em Lisboa) a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

A SpaceX completou, deste modo, 28 lançamentos de satélites e mais de 100 descolagens com êxito do Falcon9.

Os componentes reutilizáveis do SpaceX reentraram na atmosfera e caíram no Oceano Atlântico.

Esta operação vai permitir à SpaceX, do bilionário e filantropo Elon Musk - que também é fundador da fabricante de automóveis elétricos Tesla -, reaproveitar as porções mais caras do foguetão.

A empresa planeia colocar 1.600 satélites em órbita para completar o programa Starlink, a cerca de 549 quilómetros do solo terrestre, uma distância bastante menor do que o habitual para satélites.