Spotify diversifica oferta com aquisição de empresa especialista em audiolivros

A plataforma de música Spotify deu mais um passo na diversificação dos seus serviços, após a aposta nos podcasts, através da aquisição da empresa especialista em audiolivros Findaway.

A Findaway, lançada em 2005, afirma ter atualmente o maior catálogo de audiolivros do mundo e fornece serviços a grandes marcas do setor como a Apple, Google ou Amazon.

Esta empresa, sediada em Solon, Ohio, também fornece serviços de edição e produção de áudio, noticia a agência AFP.

Segundo a empresa de pesquisa sobre tecnologia Omdia, a receita global de livros em formato áudio pode atingir os 4,8 biliões de dólares (cerca de 4,1 biliões de euros) em 2021 e duplicar estes valores até 2026.

A aquisição pelo Spotify da Findaway, compra que deve ser finalizada até ao final do ano e cujo valor não foi divulgado, irá "acelerar a entrada da plataforma na crescente indústria de audiolivros", destacou o grupo em comunicado.

A operação permitirá "fornecer audiolivros a centenas de milhões de usuários do Spotify" e à plataforma sueca "desenvolver rapidamente o seu catálogo".

"Esta aquisição coloca o Spotify em posição de revolucionar este espaço de música e podcast (publicações de ficheiros áudio na Internet)", salientou o serviço de 'streaming' de áudio por assinatura.

Além da diversificação de serviços, esta aquisição permite à empresa da Suécia posicionar-se melhor perante a concorrência, como a Apple ou Amazon, que também dispõe de serviços de audiolivros.

A plataforma já tem à disposição livros em formato áudio que não são vendidos separadamente do restante serviço.

Em 2020, o Spotify publicou gratuitamente uma versão em áudio do primeiro volume da série literária Harry Potter, que foi lida por celebridades, incluindo o ator Daniel Radcliffe, que interpretou o feiticeiro no cinema.

No final de 2020, o Spotify tinha 345 milhões de utilizadores ativos, incluindo 155 milhões com subscrição paga, números que fazem com que seja, de longe, a plataforma de música líder a nível mundial.