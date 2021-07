Tencent utiliza reconhecimento facial para impedir menores de jogarem à noite

JN/Agências Hoje às 12:03 Facebook

A Tencent, empresa chinesa de jogos de computador, vai usar tecnologia de reconhecimento facial para evitar que menores se façam passar por adultos para poderem jogar durante a noite.

A empresa anunciou, esta segunda-feira, este sistema na sua conta na rede social Wechat, segundo o qual os jogadores receberão periodicamente um aviso para serem identificados por reconhecimento facial e verificar se são de facto os adultos proprietários da conta.

Os utilizadores devem primeiro fornecer o seu documento de identidade para se registarem e poderem jogar.

Se o jogador rejeitar o aviso ou não passar o teste de reconhecimento facial, o sistema vai identificar o utilizador como um menor de idade, impedindo-o de continuar a jogar.

Este sistema já é utilizado em mais de 60 jogos de computador, de acordo com a empresa.

A Tencent está envolta numa campanha, desde meados de 2020, para "impedir que menores de idade usem a identidade dos pais, contornando os regulamentos", de acordo com um comunicado divulgado na altura.

Em 2017, o jogo "Honor of Kings", um dos mais populares da empresa, foi criticado no jornal oficial do Partido Comunista Chinês, o Diário do Povo, que o descreveu como "droga" e "veneno".

A Tencent é a maior empresa de jogos de computador do mundo em faturação, com uma receita no primeiro trimestre deste ano de 47,77 mil milhões de yuan (6,2 mil milhões de euros).