Links nas histórias do Instagram acessíveis a todos os utilizadores

Função de adicionar hiperligações ("links") reservada a contas verificadas ou com pelo menos dez mil seguidores passa a estar acessível a qualquer utilizador da rede social.

A rede social Instagram disponibilizou, na quarta-feira, o acesso a qualquer conta do "sticker" que permite a qualquer utilizador, independentemente do número de seguidores, adicionar hiperligações para outros sites nas histórias.

"Hoje, estamos a expandir a capacidade de adicionar hiperligações nas histórias para todas as contas. Ao longo dos anos, empresas, criadores e agentes de mudança mostraram como a partilha de recursos e informações pode inspirar as suas comunidades. Desde organizar e educar em torno de equidade, justiça social e bem-estar mental até a apresentação de lançamentos de novos produtos aos clientes, a partilha de hiperligações é útil de várias maneiras", escreveu Max Eulenstein, co-gestor de produto da rede social, no blogue da plataforma.

A empresa, liderada por Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, deixou no entanto um aviso: contas que espalhem desinformação ou discursos de ódio, entre outros conteúdos que violem as diretrizes da comunidade, não terão acesso ao adesivo.

Desde 30 de agosto que os utilizadores da rede social Instagram já não precisam de deslizar para cima no ecrã para aceder a uma hiperligação. A funcionalidade passou a estar disponível através de um "sticker".

A decisão de acabar com o famoso "swipe-up" não foi, contudo, consensual entre os criadores de conteúdo. Na altura, Vishal Shah, ex-chefe de produto da plataforma, justificou a mudança com o facto de os adesivos combinarem mais com a forma como as pessoas usavam a rede.

No início do mês, a rede social já tinha efetuado outras atualizações como, por exemplo, organizar numa só aba, renomeada "Instagram Vídeo", os vídeos do feed e da IGTV.