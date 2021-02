Twitter anuncia função paga "Super Follow"

Rafaela Pereira Hoje às 19:22 Facebook

O Twitter revelou um recurso denominado "Super Follow", que permite fornecer conteúdos exclusivos, mediante o pagamento de um determinado valor.

Há algum tempo que o Twitter não divulgava mudanças significativas na forma de utilização. Mas na quinta-feira, além do "Super Follow", a empresa referiu que está a testar um serviço de chats de áudio, o "Twitter Spaces"- concorrente da rede social Clubhouse - e a desenvolver uma espécie de Facebook Groups, onde os utilizadores podem criar e participar em grupos de interesses comuns, permitindo que vejam mais tweets direcionados para esses assuntos.

"Explorar oportunidades de financiamento pelo público como o Super Follows permitirá aos criadores e às publicações serem apoiadas diretamente pela sua audiência e incentivará a criar conteúdo que o público goste. O Super Follows ainda não está disponível mas teremos mais para revelar nos próximos meses", afirmou um porta-voz do Twitter.

Além de conteúdos exclusivos, esta nova funcionalidade também permite ter acesso a uma "newsletter exclusiva", "selo de apoiante" e "acesso à comunidade" das páginas que decidam integrar esta estratégia.

A novidade foi motivo de debate entre os utilizadores do Twitter, sendo que Matt Navarra, especialista em redes sociais, questionou os seguidores sobre se estariam dispostos a pagar pelas suas contas favoritas e 85% afirmaram que não.

O novo recurso "Super Follow" não representa, no entanto, uma versão paga do Twitter como um todo, mas sim uma forma direcionada a criadores de conteúdo e utilizadores que pretendam lucrar com os seus conteúdos.

Ainda não há data definida para o lançamento destes recursos, contudo, um porta-voz do Twitter adiantou que o "Super Follow" poderia ser lançado ainda este ano.