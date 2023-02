Twitter com problemas técnicos no dia do lançamento de tweets com 4000 caracteres

JN/Agências Hoje às 01:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Dezenas de milhares de utilizadores do Twitter reportaram problemas técnicos esta quarta-feira, apontando mesmo que não conseguiam publicar, no dia do lançamento na rede social de um formato longo que permite ir até aos 4000 caracteres por mensagem.

Mais de 45 mil relatórios de incidentes foram registados pelo portal Downdetector, principalmente após as 21.30 em Portugal, noticiou a agência France-Presse (AFP).

De acordo com o 'site' The Information, o principal acionista e diretor administrativo do Twitter, Elon Musk, pediu às equipas da plataforma que suspendessem todo o desenvolvimento até a resolução destas dificuldades técnicas.

PUB

Segundo esta publicação especializada, a falha pode estar ligada a modificações que impedem que as solicitações do utilizador sejam direcionadas ao destino correto.

Na rede social, dezenas de utilizadores disseram ter deixado de publicar mensagens, tendo o Twitter avisado que tinham ultrapassado o "limite diário" de número de tweets.

Órgãos de comunicação norte-americanos noticiaram que o 'site' de suporte do Twitter adicionou, na quarta-feira, a menção de um limite de 2.400 'tweets' por dia.

Outros utilizadores apontaram que deixaram de conseguir utilizar a aplicação TweetDeck, plataforma que permite visualizar várias contas no mesmo ecrã.

Nenhuma das contas corporativas do Twitter relatou o incidente na quarta-feira, nem a de Elon Musk.

Estas perturbações ocorrem no dia do lançamento de um novo formato de 'tweet' reservado para assinantes do Twitter Blue, o novo serviço pago que custa oito dólares (cerca de 7,4 euros) por mês nos Estados Unidos.

Os membros do Twitter Blue podem, a partir de agora, publicar mensagens com até 4.000 caracteres, enquanto o limite permanecerá em 280 caracteres para os restantes utilizadores.

Todos os utilizadores da plataforma poderão, no entanto, 'retweetar' as publicações maiores, inclusive aqueles que não são assinantes do Twitter Blue, divulgou esta rede social no seu 'site' de suporte ao utilizador.