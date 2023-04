Twitter devolve selo de verificação a alguns meios de comunicação e celebridades

AFP Hoje às 13:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O Twitter decidiu, no sábado, restabelecer o selo azul de verificação a alguns meios de comunicação social e celebridades, depois de o ter removido aos utilizadores que não têm o plano especial de assinantes "Twitter Blue", que custa 7,30 euros por mês.

A medida, agora revista, começou a ser implementada na quinta-feira. De acordo com o analista de redes sociais Travis Brown, menos de 5% dos perfis verificados subscreveram o novo plano.

A decisão de Elon Musk, dono do Twitter, foi alvo de críticas. Uma das redes que sofreu alterações foi a BBC News, que foi contra as mudanças e procurou o empresário em busca de esclarecimentos. A National Public Radio (NPR) anunciou a saída do Twitter na sequência da nova rotulação.

PUB

Cristiano Ronaldo, Lady Gaga, Bill Gates, Justin Bieber e o Papa Francisco também não conseguiram manter o rótulo, que visa garantir a autenticidade das contas de figuras públicas.