Twitter remove rótulo de verificação de não assinantes

O Twitter tem passado por grandes atualizações que impactam a utilização dos utilizadores. A mais recente é a eliminação do rótulo azul de verificação de não assinantes da rede social, que atingiu personalidades como o Papa, Cristiano Ronaldo e Lady Gaga.

Quase um ano depois de anunciar a compra do Twitter, o empresário Elon Musk continua a implementar medidas alvo de críticas. A última consiste na retirada dos rótulos de certificação de contas com elevado número de seguidores. A partir de agora, para terem a marca azul ao lado do nome, os utilizadores terão de aderir ao ''Twitter Blue'', o plano especial para assinantes, pelo valor de 7,30 euros por mês.

A verificação é uma forma de garantir a autenticidade das contas de figuras públicas. No caso do Twitter, existiam ainda os rótulos dourados, que identificavam perfis de jornais e de outras instituições oficiais. Agora, muitos são identificados como "meio de comunicação financiado pelo Governo". Alguns governantes obtiveram um ''selo cinza'', reservado para contas governamentais ou certas organizações.

Uma das redes que sofreram alterações foi a BBC News, que foi contra as mudanças e procurou Elon Musk em busca de esclarecimentos. A National Public Radio (NPR) anunciou a saída do Twitter na sequência da nova rotulação. Entre as figuras afetadas por esta medida estão Cristiano Ronaldo, Lady Gaga, Bill Gates, Justin Bieber e o Papa Francisco. Nem mesmo Jack Dorsey, co-fundador do Twitter, conseguiu permanecer com o rótulo.