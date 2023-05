Um vírus raro e letal está a espalhar-se na Europa, levando à procura de testes e vacinas

Anthony King Hoje às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A UE procura novos testes e uma vacina contra uma doença mortal que pode ser transmitida por carraças e está a espalhar-se pelo continente.

Um homem de 62 anos foi mordido por uma carraça enquanto caminhava pelos campos em Espanha. Dois dias depois, começou a sentir-se mal e foi levado para um hospital em Madrid, onde o seu estado se deteriorou rapidamente. Morreu ao nono dia da sua doença.

Foi em 2016 e revelou-se a primeira vítima mortal em Espanha causada pela febre hemorrágica da Crimeia-Congo (FHCC), uma doença transmitida por carraças que começa com sintomas semelhantes aos da gripe e que, muitas vezes, pode terminar em falência de órgãos.

PUB

A avançar para norte

"As carraças estão a avançar para o norte da Europa devido às alterações climáticas, com verões mais longos e mais secos", afirma Ali Mirazimi, virologista do Instituto Karolinska, na Suécia.

O primeiro caso foi difícil de diagnosticar para os médicos espanhóis porque a febre hemorrágica estava erradicada da Europa Ocidental. Uma enfermeira do hospital onde o doente estava internado também contraiu a febre, mas sobreviveu após semanas nos cuidados intensivos. Depois, em julho de 2022, outro homem em Espanha foi hospitalizado com a mesma doença. Os cientistas alertam agora para o facto de a FHCC, que pode matar entre 10% e 40% dos doentes, estar a propagar-se para norte e oeste da Europa.

É causada por um vírus presente num tipo de carraça que se alimenta de pequenos animais quando é juvenil e depois passa para animais maiores, incluindo gado, quando é adulto.

A FHCC foi descrita pela primeira vez durante um surto em 1944 entre soldados na Crimeia, na costa norte do Mar Negro, e ainda hoje se registam surtos esporádicos, especialmente em África, na Europa Oriental, na Turquia, na Ásia Central e na Índia. A doença está a propagar-se a por todo o mundo.

Uma carraça infetada pode produzir milhares de ovos infetados. As carraças jovens alimentam-se de pequenos mamíferos, como os coelhos e aves.

Carregadas pelas aves, as carraças transportam consigo o vírus permitindo-lhe colonizar novas regiões.

Chegadas perigosas

"Quando encontramos as carraças infetadas, sabemos que, mais cedo ou mais tarde, haverá um surto", afirmou Mirazimi.

O vírus foi encontrado atualmente em carraças, por exemplo, em Itália, mas não se registaram surtos. A sua chegada a outros países é perigosa porque a identificação desta doença pode ser difícil para os médicos.

"Não temos bons tratamentos médicos", disse Mirazimi. "Não existe um bom antiviral, nem uma vacina aprovada e não conhecemos totalmente a doença".

Isto significa que os médicos não têm outra opção senão recorrer a um tratamento médico geral, que consiste em medicamentos e cuidados intensivos, se necessário.

Outro desafio é que uma pessoa infetada com a febre hemorrágica pode transmiti-la a contactos próximos através da saliva e do suor. Isto representa um risco para os membros da família, bem como para os médicos e enfermeiros que tratam a pessoa.

Por isso, quanto mais cedo um doente for diagnosticado, melhor para todos, porque um diagnóstico rápido permite que os doentes sejam devidamente isolados.

1, 2, 3: Teste

Tudo isto realça a importância de um projeto liderado por Mirazimi chamado VHFMoDRAD que desenvolve testes para a doença. A iniciativa, financiada pela UE e pela indústria, decorreu de 2019 a 2022.

Uma abordagem resultante utiliza testes de reação em cadeia da polimerase (PCR)- que normalmente requerem equipamento de laboratório sofisticado e pessoal qualificado. Mas aqui, recorre-se a uma máquina especial que é mais fácil e mais rápida.

Noutra abordagem, o projeto desenvolveu testes fáceis de utilizar, como os que ficaram prontamente disponíveis para os controlos rápidos da covid-19.

Uma vantagem adicional destes testes é que visam detetar não só a FHCC mas também outras febres hemorrágicas virais, como os vírus Ébola, Marburgo e Lassa. Ainda em fevereiro e março deste ano, foram notificados dois surtos distintos do vírus de Marburgo na Guiné Equatorial e na Tanzânia. Mas o mais conhecido é o Ébola. Este vírus infetou mais de 28 000 pessoas num surto que começou na Guiné em 2014. Alastrou a sete outros países e tinha matado mais de 11 000 pessoas quando o surto terminou em 2016.

Os surtos de febres hemorrágicas em geral têm de ser identificados com urgência, segundo Roger Hewson, especialista em FHCC e noutros vírus hemorrágicos da Escola de Medicina Tropical de Liverpool, no Reino Unido.

"Causam taxas de mortalidade muito altas e devastadoras", afirmou Hewson, que colaborou com Mirazimi no projeto VHFMoDRAD. "Se o diagnóstico for rápido, os doentes podem ser rapidamente isolados e salvar outras vidas".

A FHCC não é a única febre hemorrágica que pode ser transmitida por contacto próximo através, por exemplo, da saliva ou do suor, o que facilita a transmissão, por exemplo, durante a prestação de cuidados médicos ou nos funerais.

Foi o que aconteceu na África Ocidental durante o surto de Ébola. Felizmente, o VHFMoDRAD encontrou uma forma de neutralizar qualquer vírus presente na amostra de sangue recolhida, tornando mais seguro o teste destas doenças.

No passado, os surtos mortais de Ébola em comunidades isoladas em África ocorriam provavelmente sem serem comunicados. Atualmente, as melhores ligações de transporte permitem que esses vírus se espalhem rapidamente nas grandes áreas urbanas.

Uma vez identificados, os doentes podem muitas vezes ser salvos com um tratamento adequado.

Na Turquia, a FHCC é tão comum que os médicos identificam prontamente a doença e prestam cuidados adequados para salvar vidas aos doentes. Consequentemente, segundo os cientistas, a taxa de mortalidade por FHCC na Turquia é relativamente baixa, de 7%.

Luta feroz

Os vírus que causam febres hemorrágicas vivem normalmente em animais como os morcegos, como é o caso do Ébola e o Marburgo, e raramente passam para as pessoas. "Quando estas infeções ocorrem, o sistema imunitário de muitas pessoas combate o invasor de forma tão feroz que podem ocorrer lesões fatais nos órgãos".

"Os vírus são frequentemente eliminados do organismo após algumas semanas, mas a resposta imunitária provoca hemorragias", afirmou Hewson.

O seu laboratório está a estudar a CCHF para compreender as respostas imunitárias ao vírus. Esta investigação está a ser utilizada num outro projeto financiado pela UE, o CCHFVaccine, que procura desenvolver uma vacina.

Esta iniciativa, também gerida a partir da Suécia, teve início em 2017 e deverá estar concluída em junho deste ano. Até à data, foram estudados dois tipos de vacinas.

No trabalho de acompanhamento planeado, os ensaios de segurança da vacina serão realizados na Suécia no final deste ano ou no início de 2024. Os ensaios de fase III para provar que a vacina é eficaz poderão então ser transferidos para a Turquia.

A vacina seria destinada os trabalhadores na linha da frente que correm maior risco. Estes incluem médicos, enfermeiros, veterinários, trabalhadores de instalações de abate de gado e talvez até turistas em zonas endémicas.

Embora ainda seja rara na Europa, a FHCC está a colocar sérios desafios.

O projeto VHFMoDRAD foi financiado pela Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores, uma parceria entre a UE e a indústria farmacêutica europeia. Este artigo foi originalmente publicado na Horizon, a Revista de Investigação e Inovação da UE.