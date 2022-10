Uma boa noite de sono pode ajudar a fortalecer a memória

Anthony King Hoje às 14:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Os cientistas estão a sondar o que acontece no cérebro quando as pessoas adormecem e como podem desfrutar dos efeitos restauradores de um sono mais profundo.

Todos temos noites inquietas de vez em quando. Ruminar sobre os erros ou preocupações no final do dia prejudica o descanso, especialmente o sono profundo. "Uma mente triste faz uma almofada inquieta", escreveu a autora Charlotte Brontë.

Uma boa noite de sono é um autêntico tónico. Há muito que se sabe que o sono dá um impulso à aprendizagem e à memória. Mais recentemente, os cientistas revelaram que a fase inicial do sono profundo de ondas lentas é especialmente importante.

PUB

"Quando aprende algo à noite, essa informação é reativada durante o sono", afirma Bjoern Rasch, que participou no projeto MemoSleep financiado pelo programa Horizonte e é professor na Universidade de Fribourg.

O investigador suíço acrescentou que "ruminações e pensamentos negativos aumentam o nosso despertar durante o sono, fazem-nos acordar mais cedo e dormir menos profundamente".

Pensamentos reativados

Mas também há boas notícias. Os pensamentos positivos também podem ser reativados nos circuitos cerebrais e, no processo, melhorar o sono, de acordo com Rasch, que organizou uma experiência em torno desta ideia.

O teste ofereceu uma pequena recompensa aos estudantes da sua universidade que receberam 50 francos suíços (52 euros) por cada noite que passaram a dormir num confortável laboratório com quatro camas.

Os estudantes foram ligados a um electroencefalograma que monitorizava as suas ondas cerebrais. Os seus músculos foram também monitorizados para registar o momento em que adormeciam e em que estado de sono se encontravam.

Algumas estratégias de relaxamento permitem que as pessoas adormeçam mais rapidamente, mas não alteram a qualidade do sono depois disso, de acordo com Rasch. Os estudantes assistiram a vídeos hipnóticos com imagens como um peixe a nadar em águas profundas, e palavras sugestivas de segurança e relaxamento.

"Os participantes passaram mais tempo na fase mais profunda de sono de ondas lentas depois de ouvirem a fita hipnótica. Explicaríamos isto através de uma reativação crescente de pensamentos relaxantes e tranquilizadores durante o sono, ouvidos anteriormente durante o vídeo de hipnose".

Em estudos futuros, Rasch espera ajudar os doentes que sofrem de insónia.

"Não só poderia ajudá-los a adormecer, como poderia realmente tornar o seu sono mais tranquilo", disse. Além disso, isto poderia ajudar pessoas com doenças psicológicas, tais como distúrbios de stress pós-traumático, que dormem mal.

Cavalos marinhos e aprendizagem

A parte do cérebro em forma de cavalo-marinho chamada hipocampo (da palavra grega para cavalo-marinho) é especialmente importante para a aprendizagem e a memória. Os cientistas utilizam frequentemente roedores para investigar o seu hipocampo na aprendizagem e no sono.

Os ratos, por exemplo, são mestres em memorizar caminhos através de labirintos para encontrar alimentos. O hipocampo é a chave para esta recuperação da memória.

Juan Ramirez-Villegas utiliza roedores para observar como os cérebros de mamíferos armazenam memórias, trabalho que poderia eventualmente contribuir para combater doenças humanas como a doença de Alzheimer. Como parte do projeto DREAM financiado pelo programa Horizonte, ele descobriu que outra parte do cérebro - o tronco cerebral - desempenha um papel crucial juntamente com o hipocampo e se ativa primeiro.

"Parece que o tronco encefálico monta previamente alguns cenários para que o hipocampo possa reativar memórias em diferentes fases do sono", explica Ramirez-Villegas, pós-doutorando no Instituto de Ciência e Tecnologia da Áustria.

Colocou elétrodos no cérebro dos ratos para registar a atividade cerebral quando navegam num labirinto e depois durante o sono. Dormir permite ao cérebro reproduzir eventos diurnos e gravá-los como memórias a longo prazo.

"É impressionante como as células são ativadas na mesma ordem durante o sono e durante a aprendizagem, mas de forma mais comprimidas no tempo durante o sono", afirma Ramirez-Villegas.

Como nos lembramos

A descoberta foi surpreendente porque sugere que o tronco cerebral tem uma função negligenciada na estimulação e alteração da formação da memória. Isto parece ser verdade tanto para os roedores como para os primatas e, como resultado, é provável que seja um mecanismo básico dos cérebros dos mamíferos, incluindo as pessoas.

A investigação, embora crucial para a compreensão do funcionamento básico do cérebro, poderia também ter benefícios clínicos. "Estamos a desvendar os princípios básicos dos processos de memória, mas também podemos utilizá-los para melhorar os efeitos das doenças relacionadas com a memória".

A investigação neste artigo foi financiada pelo Conselho Europeu de Investigação da UE e foi originalmente publicado na Horizon, a Revista de Investigação e Inovação da UE.