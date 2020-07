Vacina da Moderna para a covid-19 deverá custar entre 42 e 51 euros

JN Hoje às 10:34 Facebook

A vacina da Moderna, a primeira desenvolvida por empresas norte-americanas a chegar à fase dos ensaios clínicos, está a ser negociada com vários governos e espera-se que custe mais 10 euros do que as concorrentes.

A empresa de biotecnologia norte-americana Moderna deverá vender, aos governos, a vacina contra o novo coronavírus que está a desenvolver por um valor entre 42 e 51 euros (50 a 60 dólares), avançou na terça-feira o jornal "Financial Times" ("FT"), que cita fontes próximas do processo de negociação. O preço negociado será para duas doses do fármaco. O plano da Moderna passa por uma distribuição prioritária para os Estados Unidos e outros países com mais poder económico.

A confirmar-se o custo, esta será a vacina mais cara do mercado, quase 10 euros mais cara do que as das concorrentes Pfizer, norte-americana, e BioNTech, alemã, escreve a Reuters. Apesar do aumento do valor da vacina da Moderna, analistas da indústria ouvidos pela agência de notícias dizem que os preços estipulados pelas duas empresas rivais deverão estabelecer o valor-padrão no mercado.

A vacina da Moderna (mRNA-1273) está em processo de negociação com alguns governos e já recebeu mais de 850 milhões de euros do executivo norte-americano. Foi a primeira vacina desenvolvida por empresas dos EUA a chegar à fase dos ensaios clínicos, o que provocou um aumento de 325% das ações da empresa, sediada em Boston, reporta o "FT". Por oposição à Jonhson & Jonhson, que fez saber não pretender obter lucro com a vacina, a Moderna e a Pfizer já admitiram contar com a obtenção de lucros.