Vai deixar de ser possível fazer "swipe-up" nas histórias do Instagram

A partir de 30 de agosto, os utilizadores da rede social Instagram já não vão precisar de deslizar para cima no ecrã para aceder a uma hiperligação. A funcionalidade vai passar a estar disponível através de um "sticker", mas continua, para já, limitada a contas com pelo menos dez mil seguidores ou verificadas (com selo verificado azul).

A mudança começou a ser testada no início deste verão num pequeno grupo de utilizadores, mas deverá tornar-se efetiva já em setembro.

Vishal Shah, ex-chefe de produto da plataforma, tinha dito ao site de tecnologia "The Verge" que os adesivos combinam mais com a forma como as pessoas usam a plataforma atualmente.

Ainda de acordo com este responsável, a principal diferença entre os dois recursos, além da óbvia diferença de gestos, é que os utilizadores podem responder às histórias que têm um adesivo de link, mas não podem responder às histórias com "swipe-up".

Apesar da funcionalidade estar apenas disponível apenas para contas com pelo menos dez mil seguidores ou verificadas (com selo verificado azul), o Instagram já admitiu a possibilidade de alargá-la a utilizadores com um menor número de utilizadores.