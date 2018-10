Nova aplicação de vídeo testada na redação do JN

31 Outubro 2018 às 18:44 Facebook

No âmbito do projeto CHIC, a MOG Technologies desenvolveu uma aplicação que permite a gravação de vídeos ao vivo através de um smartphone ou câmara profissional em simultâneo, enviando-os para a cloud e fazendo a seleção entre os vários feeds capturados em tempo real, para distribuir de imediato ou em diferido através da web. Este projeto é realizado em parceria com o Jornal de Notícias, o INESC TEC e a OSTV.

O primeiro teste da aplicação foi realizado no passado dia 25 de outubro, com a atuação de Tony Carreira na redação do Jornal de Notícias, num miniconcerto que assinalou os 30 anos de carreira do cantor. No estúdio, câmaras profissionais e smartphones capturaram o evento, sendo os vários feeds enviados diretamente para a cloud, onde um editor selecionou as imagens que compõem o vídeo final. A difusão do concerto obteve mais de 50.000 visualizações.