Web Summit chega ao Japão, à Malásia e ao Brasil em 2022

A organização da Web Summit anunciou que a RISE, a sua conferência asiática, será em março de 2022 (a pandemia faz com que não seja no início de 2021 com seria de esperar) e muda-se para Kuala Lumpur (capital da Malásia) após cinco anos em Hong Kong.

Foi também anunciado um novo evento, denominado Web Summit Tóquio, no Japão, que também será em 2022.

Além disso, já tinha sido anunciada uma Web Summit para a América do Sul, no Brasil, para 2022, estando ainda por decidir qual a cidade: Rio de Janeiro ou Porto Alegre.

Em entrevista ao Dinheiro Vivo, a semana passada, Paddy Cosgrave, cofundador da Web Summit admitiu que pretendia várias conferências entre a América e a Ásia "com o objetivo de expandir a importância do evento e trazer mais pessoas dessas zonas para a casa mãe, a Web Summit em Lisboa, em novembro".

A Web Summit este ano é online, promete interatividade próxima da experiência presencial e reúne mais de 100 mil pessoas no mesmo espaço virtual. Tudo começou ao meio dia desta quarta-feira e vai decorrer até ao final do dia de sexta-feira, dia 4.