Utilizadores de todo o mundo estão a queixar-se de falhas no envio de mensagens no Instagram, Facebook e WhatsApp.

De acordo com o Downdetector, portal através do qual é possível reportar este tipo de problemas técnicos, as maiores dificuldades prendem-se com o envio de mensagens, nomeadamente de vídeo e áudio e o carregamento de conteúdos.

Em Portugal, as falhas começaram pouco antes das 20 horas.