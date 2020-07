WhatsApp testa funcionalidade há muito desejada pelos utilizadores

JN Hoje às 12:17 Facebook

O WhatsApp está a testar uma funcionalidade há muito desejada pelos utilizadores: a possibilidade de ter a aplicação a funcionar em mais do que um aparelho ao mesmo tempo.

O sistema, que estará já a ser testado num grupo restrito de utilizadores, vai estar disponível para já apenas para utilizadores do sistema Android. Os que têm iPhone ou iPad terão de esperar mais algum tempo.

A nova funcionalidade vai permitir a utilização em simultâneo do WhatsApp em até quatro dispositivos ao mesmo tempo. Isto é, será possível ter a aplicação aberta no telemóvel e no tablet, por exemplo, em simultâneo com o mesmo número de telefone.

O grande desafio para os programadores é a sincronização das mensagens entre todos os dispositivos, para que não se percam as mensagens, fotos ou ficheiros enviados e recebidos, adianta o portal especializado em notícias de informática WaBetaInfo.

Como já acontece com o WhatsAppWeb, que permite usar a aplicação através do computador, os utilizadores terão uma opção para ver que sessões estão abertas e em que dispositivos. Será possível, também, gerir as permissões de utilização em cada aparelho.