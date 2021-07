WhatsApp vai permitir enviar mensagens sem usar o telemóvel

MC Hoje às 21:28 Facebook

O WhatsApp está a testar um novo recurso que permitirá que as pessoas enviem mensagens sem usar o telemóvel.

Atualmente, o WhatsApp que conhecemos está vinculado ao telefone do utilizador. As aplicações precisam que o dispositivo esteja ligado à Internet para enviar e receber mensagens.

Agora, de acordo com uma publicação no blogue do "Facebook Engineering", o novo recurso permitirá que os utilizadores enviem e recebam mensagens "mesmo que a bateria do telefone acabe".

Com este recurso, até quatro dispositivos - como computadores e tablets - poderão ser usados simultaneamente.

Segundo os engenheiros do Facebook, que é proprietário da aplicação de mensagens, esta mudança vai obrigar a "repensar" o design do software do WhatsApp, uma vez que a versão atual "usa uma aplicação de smartphone como dispositivo principal, tornando o telefone a fonte de todos os dados do utilizador e o único dispositivo capaz de criptografar mensagens de ponta a ponta para outro utilizador [ou] iniciar chamadas".

O WhatsApp Web, por exemplo, é, essencialmente, um "espelho" do que acontece no telefone. Porém, esse sistema tem desvantagens significativas familiares a muitos utilizador regulares, já que o site acaba por desligar a ligação frequentemente.

A solução passou por dar a cada dispositivo a sua própria "chave de identidade" e o WhatsApp mantém um registo de que chaves pertencem à mesma conta de utilizador.

O novo recurso será lançado como um teste beta para um "pequeno grupo de utilizadores". A equipa planeia melhorar o desempenho e adicionar recursos antes de habilitá-lo para todos.