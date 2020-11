YouTube com problemas na Europa, Brasil e EUA

JN/Agências Hoje às 00:44 Facebook

Milhares de utilizadores do YouTube reportaram, esta quarta-feira à noite, problemas com o serviço de streaming de vídeo. A empresa já reconheceu o problema, numa curta mensagem no Twitter, e diz estar a tratar do problema.

Nas redes sociais, multiplicaram-se os relatos de utilizadores que não conseguiam ver vídeos no serviço da Google. Na página "Down Detector", que regista as reclamações de internautas sobre problemas com serviços online, estavam mais de duas centenas de milhar de notificações sobre o YouTube, principalmente na Europa, Brasil e América do Norte.

A hashtag "#YouTubeDOWN" (YouTube em baixo, em tradução literal) tornou-se um dos tópicos mais discutidos do Twitter.

"Se está a ter dificuldades em ver vídeos no YouTube neste momento, não está sozinho - a nossa equipa está consciente do problema e a trabalhar numa solução. Daremos novidades aqui sobre quaisquer actualizações", escreveu a empresa na conta dos funcionários do YouTube.