Cadastrado nega ligação a rede de jogo ilícito em cafés

Julgamento João Paulo Costa, um dos cinco arguidos de um caso de alegada exploração ilegal de jogos de casino em cafés, negou ontem em tribunal que estivesse envolvido no esquema. O emigrante no Luxemburgo, que já esteve preso na Alemanha, foi ouvido no Tribunal de Viseu, onde o processo corre contra cinco arguidos. Entre estes, estão Juan Gutierrez e Jorge Miguel, gestores da Bidluck SA, empresa concorrente da Estoril-Sol no concurso sobre a concessão e exploração dos casinos de Lisboa e do Estoril.

O Ministério Público (MP) imputou aos arguidos o crimes de exploração ilícita de jogo e o de material de jogo. Acredita que o grupo montou um plano para "colocar máquinas de jogos de fortuna ou azar em cafés e snack-bares, na região Centro do país, por forma a beneficiarem dos proveitos económicos gerados pelas máquinas, nomeadamente por via do dinheiro que os clientes desses estabelecimentos viessem a desembolsar".

As máquinas em causa só podiam ser jogadas em casinos. Para convencerem os donos dos cafés a entrarem no esquema, os arguidos ofereciam uma percentagem do dinheiro obtido com os jogos, entre os 10 e os 50%, sustenta o MP. Mas o plano foi descoberto numa fiscalização da ASAE.