Detido suspeito de atear fogo com isqueiro em Baião

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, identificou e deteve na terça-feira, fora de flagrante delito, o presumível autor de um incêndio florestal ocorrido em Baião, no distrito do Porto, informou hoje a autoridade.

Segundo a PJ, "o fogo terá sido provocado com recurso a chama direta, através de isqueiro, em locais de manchas florestais muito significativas, colocando ainda em perigo aglomerados populacionais e outras infraestruturas, consumindo uma área de cerca de 280 hectares".

O detido, de 38 anos, desempregado e sem antecedentes criminais, vai ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação, lê-se num comunicado policial.