Furtados 40 mil euros em ouro em ourivesaria de Viana do Castelo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma ourivesaria da cidade de Viana do Castelo foi assaltada esta sexta-feira de madrugada, tendo sido furtados cerca de 40 mil euros em peças de ouro. Segundo fonte da PSP, o assalto terá ocorrido entre as 2.10 horas e as 2.30 horas, na Rua de Sacadura Cabral, em pleno centro histórico.

Os assaltantes partiram o vidro da montra para entrar no estabelecimento e "levaram jóias em ouro, pulseiras, brincos, anéis, medalhas e outras peças, no valor aproximado de 40 mil euros", referiu a Polícia.

"O alerta foi recebido através do alarme do estabelecimento" e, quando "a PSP chegou ao local, o lesado já lá se encontrava", adiantou a PSP.

A Polícia está a investigar o caso, não havendo de momento informação sobre os autores.