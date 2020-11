GNR apreende armas a suspeito de violência doméstica

JN/Agências Hoje às 17:22 Facebook

A GNR apreendeu armas de fogo e constituiu arguido um homem de 47 anos, suspeito de exercer violência doméstica sobre ex-companheira, no concelho de Belmonte.

Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Castelo Branco explica que a operação foi realizada na terça-feira, através dos postos de Belmonte e Caria.

"No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito, um homem de 47 anos, exercia violência física e psicológica de forma reiterada, através de agressões físicas, ameaças com recurso a arma de fogo e ofensas verbais à vítima, sua ex-companheira, de 33 anos, verificando-se uma escalada do comportamento violento, devido ao consumo abusivo de álcool", é referido na nota.

De acordo com a GNR foram efetuadas duas buscas domiciliárias e apreendidas três carabinas de ar comprimido, uma caçadeira, uma reprodução de arma de fogo, uma pistola de ar comprimido, uma faca de ponta e mola e diversas munições de diferentes calibres.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial da Covilhã.