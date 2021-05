PJ diz que Executivo de Ricardo Rio não está envolvido na investigação na Câmara

Luís Moreira e Joaquim Gomes Hoje às 16:42 Facebook

Buscas da PJ na Câmara de Braga visam diretor do Urbanismo da Câmara Municipal de Braga, Zamith Rosas

As buscas que a Polícia Judiciária de Braga realizou, esta manhã, em casa e no gabinete do diretor do Urbanismo da Câmara de Braga, Zamith Rosas, visam aclarar suspeita de corrupção em licenciamentos urbanísticos, "mas nada têm a ver com o anterior executivo, de Mesquita Machado ou com o atual, de Ricardo Rio".

Fonte policial disse ao JN que as buscas visaram a recolha de documentação relativa a alguns, "poucos", processos de licenciamento urbanístico.

A investigação prende-se com um inquérito aberto pelo Ministério Público de Braga na sequência de cartas anónimas relatando supostos crimes de corrupção. O vereador do Urbanismo, Miguel Bandeira, que tutela o departamento, "nada tem a ver com as suspeitas", salienta a PJ

Zamith Rosas, jurista de formação ex-vereador em Vila Verde e quadro da Câmara da Póvoa de Lanhoso, não foi detido nem constituído arguido.

Câmara de Braga reitera "total colaboração"

Entretanto, a Câmara Municipal de Braga confirmou esta tarde a realização de buscas da Polícia Judiciária de Braga, reiterando a sua "total colaboração" com a PJ, embora afirme "desconhecer a natureza da investigação [criminal] em curso, que conduziu às diligências.

"Pese embora seja já do conhecimento público, o Município de Braga vem por este meio confirmar a presença, nas suas instalações, na manhã de hoje, quarta-feira, dia 19 de Maio de 2021, de elementos da Polícia Judiciária que ali efetuaram diversas diligências, recolhendo elementos relativos a processos urbanísticos", acrescenta a Câmara de Braga.

"Com a plena colaboração do Município de Braga, e como sempre tem acontecido em processos semelhantes, a Câmara Municipal e os seus colaboradores disponibilizaram-se para prestar todo o apoio necessário ao bom desenvolvimento do trabalho das instâncias de investigação", salienta a autarquia bracarense, a propósito das buscas da PJ de Braga.

"Não sendo do conhecimento deste Município a natureza da investigação em curso, resta-nos reiterar a disponibilidade para contribuir para o cabal esclarecimento de toda e qualquer questão que possa surgir em defesa do bom nome da instituição e dos seus colaboradores", afirma o comunicado do Gabinete de Comunicação da Câmara de Braga.