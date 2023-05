Segurança Social de Braga condenada por negar apoio terapêutico a crianças

Luís Moreira Hoje às 08:09 Facebook

Centenas de famílias do distrito aguardam resposta a pedidos de subsídio de educação especial

Há centenas de famílias do distrito de Braga cujos filhos têm necessidade de apoio terapêutico, em domínios como o autismo, atraso na fala, dificuldades motoras ou atraso no desenvolvimento, que estão à espera, desde o início do ano letivo, que a Segurança Social (SS) responda a pedidos de apoio (subsídio de educação especial) feitos com suporte em relatórios médicos. E há casos com dois anos de espera. Por tais factos, a SS já perdeu meia centena de ações no Tribunal Administrativo de Braga, com o juiz a obrigá-la a atribuir o referido subsídio e a pagar juros de mora (ler texto na página seguinte).

Bruno Carvalho, diretor do Instituto de Desenvolvimento de Guimarães, clínica privada que trabalha com menores envolvidos naqueles processos, adiantou ao JN que 180 famílias, com relatórios emitidos por médicos especialistas, enviaram, em setembro, requerimentos à SS de Braga atestando que a criança, em idade escolar, precisa de apoio. "A SS ou não responde ou indefere, por decisão de uma equipa multidisciplinar, sem sequer ver a criança!", protesta, estimando que, "no distrito haverá mais de mil à espera de decisão".