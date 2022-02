Tribunal de Braga absolveu ex-provedor da Irmandade de Santa Cruz

O Tribunal Criminal de Braga absolveu, esta segunda-feira, o ex-provedor da Irmandade de Santa Cruz, Carlos Cruz Vilaça, acusado do crime de corrupção passiva no setor privado por ter exigido o pagamento de joia para a entrada no lar de idosos.

A juíza do Tribunal Criminal, que absolveu ainda a Irmandade - também arguida - deu como provado que o organismo recebeu indevidamente 297 mil euros, correspondentes a "donativos" ou "joias" de entrada de 11 idosos, mas considerou que não houve crime, dado que o arguido não beneficiou pessoalmente dessa verba.

De resto, salientou a magistrada, os alegados crimes já prescreveram.

A sentença sustenta que o assunto é da esfera contratual, ou seja, do contrato assinado entre o utente que terá pago a joia e a instituição religiosa, pelo que, frisou, pode ser dirimido num tribunal Cível.

A acusação considera que, à revelia das normas dos acordos celebrados com a Segurança Social, a Irmandade - com 500 anos de existência - exigia verbas, entre 10 a 40 mil euros, para admitir pessoas idosas.