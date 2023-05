Vice de Gaia na cadeia e empresário israelita paga um milhão para ficar livre

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 08:29 Facebook

Patrocínio Azevedo vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

O vice-presidente da Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo, e o empresário Paulo Malafaia vão ficar em prisão preventiva, decidiu ontem à noite o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto. Para ficar em liberdade, o empresário israelita Elad Dror entregou um dos seus passaportes e vai prestar uma caução de um milhão de euros. Já o advogado João Lopes ficará em prisão domiciliária. O arquiteto Amândio Dias fica com funções suspensas na Direção Regional da Cultura do Norte.

Só depois do jantar é que os detidos da Operação Babel, que investiga suspeitas de corrupção em empreendimentos imobiliários, sobretudo em Gaia, conheceram as medidas de coação. Os cinco tiveram sortes diferentes. Patrocínio Azevedo, suspeito de facilitar e agilizar empreendimentos imobiliários de milhões de euros, e Paulo Malafaia, empresário também arguido na Operação Vórtex, relacionada com a Câmara de Espinho, ficaram ambos em prisão preventiva.