18 agentes da PSP de Bragança aderiram à reintegração temporária

Glória Lopes Hoje às 14:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 60 agentes da PSP em pré-reforma aderiram à reintegração temporária para equipas de fiscalização da covid-19.

São 18 os agentes da PSP de Bragança em pré-aposentação que temporariamente voltam a vestir a farda da polícia no âmbito da reintegração para colaborarem com as Equipas de Fiscalização covid-19. Foi no comando brigantino que mais polícias aderiram a esta iniciativa que, a nível nacional, reúne mais de 60 pessoas que já estão a trabalhar.

"Desde o início da pandemia que nos afetou a todos, também afetou a polícia, muitos serviços foram para o teletrabalho e os polícias ainda vieram mais para a rua. Já em Março, antecedendo e prevendo uma crise de longa duração, que, provavelmente, teria o efeito que teve no nosso efetivo, a nível da infeção que chegou a picos bastante elevados, mandei

todos os comandos da PSP emitir um pré-aviso aos polícias que estão na pré-aposentação no sentido que poderiam ser precisos. Em março e até à presente data não foi necessário, mas com a gravidade da pandemia, que afetou muitos polícias, ainda que agora tenhamos os números a baixar sustentadamente, no entanto, se em março o tinha feito numa situação muito menos gravosa, agora por maioria de razão se justificava fazê-lo", explicou o diretor Nacional da PSP, superintendente-chefe, Magina da Silva esta quinta-feira, em Bragança, onde se encontrou com os agentes locais temporariamente reintegrados.

Os polícias quando passam à situação de pré-aposentação assinam uma declaração, onde demonstram a sua disponibilidade para em caso de necessidade voltarem ao serviço. "Foi o que fizemos, contactando todos os polícias. Fizemos o mesmo pré-aviso de março. Convidando os polícias que tivesses disponibilidade a chegarem-se à frente", acrescentou Magina da Silva.

Os agentes vão fazer trabalho operacional de rua e ficam com os mesmos direitos e deveres dos polícias na situação ativa. "Não fazia sentido a trazer polícias para os serviços de apoio quando tiramos polícias dos erviços de apoio para os pôr na rua", afirmou o responsável nacional da PSP, sublinhando que no terreno tem encontrado agentes "muito motivados".