Condenado a 18 anos de prisão por matar amigo em estaleiro de Vale de Cambra

Salomão Rodrigues Hoje às 12:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi condenado a 18 anos de prisão o homem acusado pelo homicídio de um padeiro, em 2019, num estaleiro em Vale de Cambra. Terá ainda que pagar uma indemnização cívil de 125 mil euros.

Na leitura do acórdão, esta terça-feira de manhã, o Tribunal da Feira condenou o arguido pelo crime de homicídio qualificado, ilibando-o do crime de roubo, do qual estava também acusado.

Deu como provado que o arguido matou a vítima na madrugada do dia 18 setembro de 2019, usando para o efeito uma pedra e um barrote.

"Deu várias pancadas à vítima (...) provocando lesões profundas", numa "notória indiferença pela vida humana".

Os golpes à vítima, Vítor Daniel, 24 anos, desfiguram-lhe o rosto.

Ambos tinham combinado deslocar-se ao estaleiro situado em Rogê para furtar combustível das máquinas.

A mãe da vítima, Sandra Almeida, considerou que a pena "não foi justa. Justo seria pena de prisão perpétua ou de morte. Mas nada vai trazer o meu filho de volta", afirmou.

O advogado de defesa, Fernando Moura, vai analisar o acórdão para ponderar um eventual recurso.