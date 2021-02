18 petardos encontrados pela GNR em Reguengos de Monsaraz

Ana Luísa Delgado Hoje às 16:59 Facebook

18 petardos de explosivos TNT, com 100 gramas cada um, foram encontrados, no dia 13 de fevereiro, pela Equipa de Inativação de Explosivos do Destacamento de Intervenção, do Comando Territorial de Évora, num barracão na localidade de Motrinos, no concelho de Reguengos de Monsaraz. Devido ao estado de degradação dos explosivos, os mesmos foram destruídos no local. A informação foi revelada ao JN por elementos da Guarda Nacional Republicana.

Segundo a mesma fonte, os petardos "foram encontrados durante as obras de remodelação de um telheiro, naquela localidade alentejana, do concelho de Reguengos de Monsaraz". Devido à deterioração em que os mesmos se encontravam, os explosivos foram destruídos em local apropriado, já que não podiam ser transportados para Évora.