292 detidos nos dois períodos do estado de emergência

A PSP e a GNR já detiveram um total de 292 pessoas desde 22 de março, quando se iniciou o primeiro período de estado de emergência. A terceira fase foi decretada na quinta-feira e vigora até 2 de maio.

O Ministério da Administração Interna (MAI) informou, este sábado, que até sexta-feira foram detidas 184 pessoas, no segundo período de estado de emergência, desde o passado dia 3 de abril. São mais sete detidos relativamente ao balanço de quinta-feira. Somando o número às 108 detenções realizadas no primeiro período de estado de emergência (entre 22 de março e 2 de abril), chega-se a um total de 292 detidos.

De acordo com uma nota do Ministério, 44 pessoas foram detidas por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 80 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, nove por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 19 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, um por desobediência às regras de funcionamento do comércio a retalho, um por desobediência às regras de funcionamento na prestação de serviços, 10 por resistência e 20 por violação da cerca sanitária de Ovar.

Quanto a estabelecimentos comerciais, o MAI contabilizou 432 encerramentos até sexta-feira - mais 32 do que no balanço anterior (396). No que respeita ao primeiro período de estado de emergência, além dos 108 detidos, foram ainda encerrados 1708 estabelecimentos comerciais.