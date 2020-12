Jovem que matou filho de ex-PJ no Campo Grande condenado a 21 anos de prisão

Inês Banha Hoje às 14:51 Facebook

O Tribunal Central Criminal de Lisboa condenou, esta sexta-feira, a 21 anos de prisão o jovem acusado de, no final de 2019, ter esfaqueado mortalmente um engenheiro de 24 anos durante um assalto no Campo Grande, em Lisboa.

Os outros dois assaltantes que participaram no roubo foram punidos com 12 anos e 14 anos de cadeia.

Além do homicídio, o trio foi ainda considerado culpado de vários assaltos na Grande Lisboa ocorridos no mês e meio anterior.

O caso remonta ao final da noite de 28 de dezembro de 2019, quando Pedro Fonseca, filho de um inspetor aposentado da Polícia Judiciária (PJ), foi abordado pelo trio perto do Museu da Cidade, no Campo Grande, em Lisboa.

Os arguidos terão então empurrado o engenheiro recém-formado contra uma parede e exigiram que lhes entregasse o telemóvel. Pedro Fonseca terá recusado fazê-lo e acabou por ser esfaqueado três vezes, incluindo no peito. O jovem acusado de ter desferido as facadas tinha então 17 anos.

Pedro Fonseca ainda terá conseguido fugir, mas acabou por cair ao chão pouco depois e já não se levantou. O autor do crime fugiu, enquanto os cúmplices, à data com 16 e 20 anos, permaneceram no local até à chegada da ambulância.

Os arguidos, residentes no concelho de Sintra, acabaram por ser detidos pela PJ a 6 de janeiro de 2020. Desde então que se encontram em prisão preventiva.

A decisão do tribunal é ainda passível de recurso.