25 anos de cadeia por atropelar e matar motards por vingança

Pena máxima para condutor que investiu sobre pessoas em festa do Moto Clube de Rebordosa com filho no carro.

O Tribunal de Penafiel aplicou 25 anos de cadeia a José Pinto, o emigrante que, em fevereiro do ano passado, atropelou várias pessoas, incluindo dois motards que morreram, frente ao Moto Clube de Rebordosa, Paredes, para se vingar, depois de uma discussão. Levava no carro o filho, de 13 anos.

Foi a partir da prisão de Custóias que José Pinto ouviu o juiz presidente do coletivo do Tribunal de Penafiel aplicar-lhe pena máxima pelos vários crimes de homicídio tentado e consumado, ofensa à integridade física, dano e condução perigosa de que vinha acusado e que foram cometidos no dia 23 de fevereiro do ano passado, durante uma festa da matança do porco, no Moto Clube de Rebordosa.