27 crianças e jovens denunciam violência sexual todos os meses

APAV apoiou 1599 vítimas de abusos sexuais em quatro anos. Crimes crescem ano após ano

Todos os meses, há 27 crianças e jovens a denunciarem terem sido vítimas de violência sexual. O número é avançado pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), instituição que, através da Projeto CARE, apoiou, nos últimos quatro anos, 1599 crianças e jovens que sofreram abusos sexuais.

Entre 2016 e 2020, também foram apoiados 173 familiares e amigos das vítimas e realizados 21938 atendimentos pelos técnicos da APAV. "O apoio especializado a este tipo de vítimas surgiu em 2016 com o arranque do Projeto CARE e ao longo de cinco anos de resposta especializada nota-se um crescimento contínuo do número de pedidos de apoio", avança a APAV.

A mesma entidade acrescenta que "76,4% das situações reportadas foram denunciadas às autoridades policiais e/ou aos tribunais, sendo que em 13,3% das vezes essa denúncia partiu da APAV". "De notar que a Rede CARE apoiou crianças e jovens vítimas de violência sexual residentes em 197 dos 308 concelhos de Portugal - o equivalente a 64% dos concelhos -, o que significa um aumento da abrangência do apoio face aos anos anteriores", destaca ainda a APAV, que também deu formação, ao longo deste período, a 18 mil pessoas.