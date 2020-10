52 detidos e metralhadoras apreendidas em megaoperação da PJ

Reis Pinto Hoje às 11:24, atualizado às 12:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária revelou, esta quarta-feira, que foram detidos 50 homens e duas mulheres, no âmbito da "Operação Ibéria", suspeitos de tráfico e mediação de armas, detenção de arma proibida, tráfico de droga e corrupção. Foram apreendidas metralhadoras e centenas de outras armas.

Em comunicado, a Polícia Judiciária revela que os detidos têm entre os 27 e os 80 anos e que a operação contou com cerca de 200 buscas buscas domiciliárias e não domiciliárias em várias localidades do norte do país. Entre os detidos, está um agente da PSP de Chaves.

"Esta operação, que integrou investigadores e peritos de várias Unidades da Policia Judiciária, foi o corolário de diversas investigações, desenvolvidas nos últimos meses, pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, relacionadas com o tráfico ilícito de armas", sublinha a PJ.

Foram apreendidas dezenas de milhares de munições de diversos calibres, várias metralhadoras e centenas de outras armas dos mais diversos calibres (caçadeiras, carabinas, pistolas, revólveres e armas elétricas), três quilos de droga, milhares de euros em dinheiro e viaturas automóveis.

Na operação colaboraram a GNR e a PSP.